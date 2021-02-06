شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: نفسى أقدم فوازير.. وأوس أوس: عاوز أقدم قصة مختلفة مش كوميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أوس أوس: "معنديش حاجة في رمضان، وحلمى أقدم عمل سينمائى لمخرجين كبار وكتاب كبار، ونفسى أقدم قصة مختلفة مش كوميدى فقط وأقدم شخصيات مختلفة".

وقالت ويزو، خلال استضافتها بصحبة أوس أوس في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "حلمى الفنى نفسى أقدم شخصية تراجيدى وبحب المخرج شريف عرفة جدا ونفسى أقدم فوازير".

















وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.