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أوس أوس يلخبط وش ويزو بالزبادى ويهرب منها فى استوديو "واحد من الناس".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نظم الإعلامى عمرو الليثى مسابقة فى أكل الزبادى بين ويزو وأوس أوس خلال استضافتهما ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، والفائز من يقوم بأكل الزبادى وهو مغمض العينين.

وحدثت مواقف كوميدية رهيبة بينهما، حيث قام أوس أوس بمحاولة وضع الزبادى بالمعلقة فى فم ويزو وهو مغمض العينين، ولكنه لغبط وشها وملابسها بالزبادى وهرب خوفا منها بعد انتهاء الفقرة .

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وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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