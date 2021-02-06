شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حلوة الدنيا سكر" فى 40 حلقة خلال 8 حكايات بعد تقليص حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للنجمة هنا الزاهد، الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، على عرض العمل على قناة dmc فى 40 حلقة، بعدما كان من المقرر تقديمه فى 45 حلقة، حيث تقرر الاكتفاء بـ 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات بعدما مقرر تصوير 9 حكايات طوال الفترة الماضية.

وطرحت قناة DMC البرومو الأول للمسلسل تمهيداً لبدء عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، حيث تقرر عرضه بعد انتهاء مسلسل "جمال الحريم" على نفس القناة، كما طرح صناع العمل البرومو الرسمي للمسلسل والذى كشف عن الشخصيات التي تقدمها هنا الزاهد في الحكايات وكذلك النحوم المشاركين في البطولة.

مسلسل "حوة الدنيا سكر" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" بمشاركة عمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر التفرغ لتصوير مسلسل "النمر" مع محمد إمام والذى تشارك في بطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويضم عددا من الفنانين منهم نرمين الفقى ومحمد رياض وبيومى فؤاد وخالد أنور وايناس كامل وسلوى عثمان وأحمد عبد الله محمود وعلاء مرسى.