شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو و أوس أوس يرقصان صلصة على مهرجان "إخواتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أوس أوس: "أنا كنت حارس مرمى وموهوب جدا، ولما دخلت اختبارات نادى الزمالك فضلت قاعد على الدكة وفى الآخر قالولى أنت سقطت، وعلى ربيع ماهر جدا فى الكرة وبحب كرستيانو رونالدو"، بينما قالت ويزو: "زوجي زملكاوى وأسرتى كلها أهلاوية". وقام الإعلامى عمرو الليثى أثناء استضافة ويزو وأوس أوس فى برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، بإحضار كرة وأقام مباراة بينهما، ونجحت ويزو فى تسجيل هدف، وعقّب الليثي ضاحكا: "أوس أوس حارس مرمي على قده خالص". وعن مهارة ويزو في الرقص قالت: "أنا بحب الرقص جدا وبدأت أشعر بالموهبة فى مجال الرقص وأحب جدا فيلم الراقصة والسياسى، وبجيب رقصات فيفي عبده واتفرج عليها"، فيما قال أوس أوس: "أنا متفوق جدا فى الرقص" وقدما سويا دويتو رقصة التانجو في الاستوديو.





















وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.