شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: أنا صاحب الكلمة فى البيت.. وويزو تأكل نصف طبق محشى على الهواء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أوس أوس: "أنا صاحب الكلمة فى البيت، وأكتر ممثل بينى وبينه تفاهم هو على ربيع"، أما الفنانة ويزو قالت: "التفاهم السر فى نجاح زواجى، ونقطة ضعفى فى الأكل المحشى".

فيما أحضر الإعلامي عمرو الليثى طبق محشي بالفعل داخل الاستوديو، خلال استضافته للفنانين ويزو وأوس أوس، في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، وقامت ويزو بأكل المحشى.

وأضاف أوس أوس: "شخصية زيكا التى قدمتها قريبة من قلبى جدا، وكنت أتمنى أكون مطرب بس زورى لم يساعدنى، وابن عمى هو مطرب الراب زاب ثروت"، وقاطعت ويزو حديث أوس أوس وطلبت قرن فلفل لتناوله مع المحشى، وعقّب الليثى عليها: "أنا قلت هتاكلى صباعين بس دى أكلت نصف طبق محشى كرنب".













وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.