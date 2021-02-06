ويزو: كان نفسي اتجوز جزار أو فرارجى.. وأوس أوس: مراتى قالتلى أنت مجنون لما قولتلها بحبك

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو: "أنا وزوجى كنا زملاء أثناء الدراسة ولم تكن أى بينا مشاعر، وبعدها اتقابلنا تانى بالصدفة وكان بيضحكنى جدا وبدأ إعجاب متبادل بينا".

وقال الفنان أوس أوس، خلال استضافته بصحبة ويزو في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "أنا كنت صريح وعندما أعجبت بزوجتى قلت لها بحبك، وهي كانت بتشتغل فى بنك وكنت أروح البنك كل يوم أضع ألف جنيه وتانى يوم أسحبهم عشان أشوفها، ولما قلتلها بحبك وعاوز أتجوزك قالتلى إنت مجنون قلتلها أنا معتوه".

وأضافت ويزو مازحة مع أوس أوس: "كنت عايزة أتجوز فرارجى أو جزار عشان عايزة ألبس عباية ودهب يملأ ذراعى، والعلاقة الزوجية فى خيالى روقة ونور الشريف فى فيلم العار".

وتابعت ويزو: "أنا لا أقوم بالنكد فى البيت، وضربت مثلا على ذلك بأن زوجها غيور جدا فكنت بقوله يا معلم خد الدنيا ببساطة وأقوم أعمل له صينية كيكة".

وأضاف أوس أوس: "النكد فى الزواج مش بيفرق فى مصر وغيرها من بلاد العالم، وأن يوم زواجه كان أسعد يوم فى حياته، وأنا كنت بحب لوحدى وأسمع أغانى ولما ارتبط طلعت كل اللى جوايا".