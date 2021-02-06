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شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: كان نفسي اتجوز جزار أو فرارجى.. وأوس أوس: مراتى قالتلى أنت مجنون لما قولتلها بحبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو: "أنا وزوجى كنا زملاء أثناء الدراسة ولم تكن أى بينا مشاعر، وبعدها اتقابلنا تانى بالصدفة وكان بيضحكنى جدا وبدأ إعجاب متبادل بينا".
وقال الفنان أوس أوس، خلال استضافته بصحبة ويزو في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "أنا كنت صريح وعندما أعجبت بزوجتى قلت لها بحبك، وهي كانت بتشتغل فى بنك وكنت أروح البنك كل يوم أضع ألف جنيه وتانى يوم أسحبهم عشان أشوفها، ولما قلتلها بحبك وعاوز أتجوزك قالتلى إنت مجنون قلتلها أنا معتوه".
وأضافت ويزو مازحة مع أوس أوس: "كنت عايزة أتجوز فرارجى أو جزار عشان عايزة ألبس عباية ودهب يملأ ذراعى، والعلاقة الزوجية فى خيالى روقة ونور الشريف فى فيلم العار".
وتابعت ويزو: "أنا لا أقوم بالنكد فى البيت، وضربت مثلا على ذلك بأن زوجها غيور جدا فكنت بقوله يا معلم خد الدنيا ببساطة وأقوم أعمل له صينية كيكة".
وأضاف أوس أوس: "النكد فى الزواج مش بيفرق فى مصر وغيرها من بلاد العالم، وأن يوم زواجه كان أسعد يوم فى حياته، وأنا كنت بحب لوحدى وأسمع أغانى ولما ارتبط طلعت كل اللى جوايا".
وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.
من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.