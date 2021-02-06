شكرا لقرائتكم خبر عن موديل تقلب حياة عمرو دياب وحكاية الطبيب المتحرش بالفنانين فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة الجمعة تغطية فنية خاصة تشمل العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها حكاية الفتاة الموديل التى قلبت حياة الهضبة عمرو دياب، وتفاصيل تحرش طبيب أسنان شهير بالفنان عباس أبو الحسن.

وعرض صحصاح تفاصيل بحث الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن دور أكشن، ولماذا طالب الفنان حسام داغر الفنانة ميمى جمال بالعدول عن قرار اعتزالها التمثيل، فضلا عن العديد من الأخبار الأخرى التى يقدمها صحصاح بشكل ساخر.

برنامج "مع صحصاح" إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير أحمد معروف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.