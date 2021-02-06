شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو: اشتغلت قبل التمثيل مدرسة كيمياء وضربت طالبا فى الفصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو: "قعدت 3 سنين مدرسة كيمياء، أول موقف في الفصل الموجهة دخلتلى وبشرح على السبورة معادلة كيميائية إزاى الملح بيتكون، وبعد كدة شكرتنى الموجهة وخرجت وأنا بكمل راح الواد قايل حاجة فرديت عليه وبعد كدة ضربته". وعن الحب قالت ويزو خلال استضافتها بصحبة أوس أوس في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "إن الحب والتفاهم ينتج عنه تفاهم وزواج ونكد وهذه معادلة ضيفها للمعادلة الكيمائية".

























وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.