شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام جمال يسلم جائزة مسابقة "فى بيتنا روبوت" خلال برنامج معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم الفنان هشام جمال جائزة مسلسل "فى بيتنا روبوت" للفائز خلال استضافته فى برنامج "معكم" مع فريق عمل المسلسل والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، وكانت الجائزة عبارة عن بلاى ستيشن 5، وقال هشام إنهم فكروا فى عمل مسابقة للمسلسل على أن تكون الجائزة بلاى ستيشن، لأن الكثير مهتم به وقد تقدم للمسابقة 88 ألفا، وبعد عمل القرعة اختار الكمبيوتر الفائز بالمسابقة، كما أكد هشام أنهم يتناقشوا حاليا فى فكرة عمل جزء ثانى من مسلسل فى بيتنا روبوت.

واستطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز، تصدر المشاهدات على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض حلقاته على قناه CBC.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.