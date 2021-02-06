مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: "اتوجعنا على فراقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة مادلين طبر، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأكدت طبر، أن العلايلي كان دائما ما يساعد زملائه في الوسط الفني، ويرد على اتصالاتهم فورا ولا يتكبر عليهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "الجيل اللي جاي بعدنا من الفنانين متعلموش ومشافوش الأساتذة الكبار زي عزت العلايلي بيعملوا إيه".

وتابعت: "اتوجعنا على فراق ورحيل الفنان الكبير عزت العلايلي الذي كان يتميز بالتواضع الشديد والأدب الكبير".

استكملت: "أنا بعزي نفسي وبعزي كل فريق عمل (الطريق إلى إيلات)، وبعزي كل الأسرة الكبيرة والصغيرة، وكان قدري عظيم حين التقيت عزت العلايلي".

وأقيمت عصر الجمعة صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وخالد النبوى، وإلهام شاهين، وأشرف زكي، وأيمن عزب، وبوسي شلبى، ولبلبة، وخالد عبد الجليل، ورشوان توفيق، وغيرهم.

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.