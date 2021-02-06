"كان بيقول الدور عليا".. كيف نعى نجوم الفن عزت العلايلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استيقظ الجميع يوم الجمعة على خبر وفاة الفنان عزت العلايلي الذي رحل عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها بالفنان الراحل عبر "إنستجرام"، وعلقت: "جمعتنا أوقات حلوة في أفلام ومهرجانات، وجمعتنا أوقات صعبة حزينة في فراق أصدقائنا وأحبابنا، آخر مرة التقينا في جنازة وحيد حامد الله يرحمه، ومن قبلها جنازة محمود ياسين الله يرحمه، وفي المرتين كان منهار بالبكاء على أصدقاء العمر، وكان بيقول كل الناس الحلوة راحت وخلاص الدور عليا".

وأضافت: "كنت أحاول تهدئته والدعاء له بطول العمر، كان حنونا وإنسان طيب فوق الوصف، الله يرحمه، خسرنا فنان عظيم وإنسان أعظم، من أرقى وأنبل وأطيب الشخصيات، خسارة الناس الحلوة اللي بتروح، محدش هيملى مكانها، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب بإذن الله".

دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها وشقيقتها إيمي رفقة عزت العلايلي عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "البقاء لله.. الفنان القدير عزت العلايلي ربنا يرحمه يارب.. نسألكم الدعاء".

سمية الخشاب

ونشرت سمية الخشاب صورة للراحل وكتبت عبر "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان القدير عزت العلايلي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

هاني رمزي

ونعى الفنان هاني رمزي، الفنان القدير عزت العلايلي، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا أستاذ عزت.. خسرنا فنانًا عظيمًا وإنسانًا أعظم".

أشرف زكي

بينما وصف الفنان أشرف زكي الفنان الراحل بـ بفارس الدراما العربية، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

إسعاد يونس

ونعت الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس، الفنان عزت العلايلي، ونشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "مع السلامة يا صديقي".

فتحي عبدالوهاب

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب الفنان الراحل من خلال حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "إلى رحمة الله.. الفنان القدير عزت العلايلي".

يسرا

وكتبت الفنانة يسرا، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعا بأعمالك وإبداعك وإنسانيتك اللي ملهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعا الصبر والسلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعًا".

ناهد السباعي

ونشرت ناهد السباعي صورتها مع العلايلي وعلقت عبر "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.