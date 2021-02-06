ياسمين رئيس مع كلبها وميرهان حسين بفستانها الجديد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها مع كلبها الصغير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "عايز يلعب مش عايز يتصور".

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، نشرت أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها ارتدت خلالها (قبعة) على رأسها، وظهرت خلفها ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير.. الحب كله (لي لي)، ربنا يخليكي ليا..ربنا يحفظ كل أولادنا".



نادين الراسي

خطفت الفنانة نادين الراسي، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما لا ترتدي ملابس مثل أي شخص آخر، فلا داعي للتفكير مثل أي شخص آخر!".

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة في أحدث ظهور لها، مرتدية (قبعة) على رأسها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين، على استعراض فستانها الجديد أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت تستحقي كل ما يتمناه قلبك، فأنت لا تستحقي أقل من ذلك، أيتها الأميرة".

عمرو دياب

ظهر الفنان عمرو دياب، أمام جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، ممسكا بـ (طبق) في يده ويضع به (6 مايكات) خلال تواجده مع أصدقائه في دبي، لتنال الصورة إعجاب متابعيه.

حسين الجسمي

الفنان حسين الجسمي، نشر صورة له من إحدى حفلاته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بعض النهايات.. بداية".

كريم قاسم

نشر الفنان كريم قاسم، صورا له من جولته في صحراء الفيوم، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يجلس على صخرة، وعلق: "الصور التي طال انتظارها من رحلتي إلى الفيوم في ديسمبر الماضي".

أحمد التهامي

نشر الفنان أحمد التهامي، صورة له وهو يمارس الألعاب الرياضية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مهما كان المشوار صعب وطويل.. لن أترك سلاحي قط.. لا تراجع ولا استسلام".