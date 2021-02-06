شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل ظابط مباحث فى مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان هشام إسماعيل دور ضابط مباحث خلال أحداث مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، ويدعى "هانى" ومن المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار بوليسي تشويقي، تأليف عمرو الدالي، مدير التصوير أحمد عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج أحمد خالد.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

وانطلق تصوير المسلسل منذ أسبوعين فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل وشركة سينرجي.