شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: اتمديت على رجلى أيام المدرسة.. ويزو: اتفطمت على الحاجات الحلوة وجالى فتق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد أسامة الشهيرة بـ"أوس أوس": "أيام المدرسة اتمديت على رجلى عشان كتبت كلمة غلطة على السبورة وغبت تانى يوم عن المدرسة، وعملت مواقف تانية كتيرة مقدرش أقولها". وقالت الفنانة ويزو خلال حلولها وأوس أوس ضيفين في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة: "أمى خدت كورسين فيتامين ورضعتنى سنين واتفطمت على الحاجات الحلوة، وجالى فتق وأمى قعدت سنتين ترعانى، وجربت أنواع رجيم كتير وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو، وإن سبب زيادة وزنى يرجع إلى الدايت ببدأ كويس وأخس ولا أواصل وبرجع أتخن أكتر من الأول". وأضاف أوس أوس: "أنا بحب المكرونة والفراخ ومن الممكن أعيش حياتى كلها مكرونة وفراخ وعلى ربيع بيحب البيتزا فى أى وقت بياكلها، واتعزمنا خارج مصر مع محمود تريزيجيه نجم مصر وأستون فيلا الإنجليزى، وهو من قام بالدفع وكان محل مشهور جدا وشيك جد"، وعن حب ويزو للطعام والأكل قالت: "بحب المحشى جدا والبط والفراخ، والفطير بالمش والفلفل الحراق وأم على والفتة بالموزة" .

























وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.