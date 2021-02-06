شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو : أبويا مكنش بيقدر يشيلنى وبيقول عليا مخلفين شوال "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو: "كنت بحب مادة العلوم أيام المدرسة، وأبويا مكنش بيقدر يشيلنى وبيقول عليا مخلفين شوال"، فيما قال أوس أوس: "أنا كنت طفل هادى وبخاف من كل أنواع الحيوانات، وأنا بخاف من الكلاب جدا". وأضافت ويزو، خلال حلولها وأوس أوس ضيفين مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على الحياة: "أوس أوس شقى جدا وهايبر وأنا أعرفه من زمان وكان معاه عربية لونها أصفر بيلف بيها الدنيا وكان بيعمل مقالب فى الجميع وكثيرا ما أنسى الكلام أثناء العرض بسبب أوس أوس وعلى ربيع".

















وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.