شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف عن "فى بيتنا روبوت": الله يكون فى عون الصلع.. وليلى زاهر: شيماء موتتنا ضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو وهبة: "مسلسل في بيتنا روبوت فكرته كانت مناسبة لشخصيتنا جدا، فلن نبذل مجهودا في تركيب كل شخصية، فأنا أقدم شخصية لذيذ الروبوت وهى شخصية مطيعة يحب صاحبها ويحب يوسف الشريف لأنه شاهد مسلسل النهاية الذى قدم فيه الشريف دور روبوت، ولأن الدور هو دور(حديدة) كان يشغلنا أن تصل الفكرة للناس ويشعروا أنه روبوت حقيقي، فالكل الآن يشاهد المسلسلات والأفلام الأجنبية والتى قدمت الفكرة لذلك كان لا بد من أن نظهر بشكل حقيقي.

وقال الفنان هشام جمال، أثناء استضافته فى برنامج معكم مع أبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، مع الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC، عن اختياره ليلي زاهر: "كنت أبحث عن ممثلة للدور تكون جيدة وفى نفس الوقت شكلها صغير، لأنها ستكون زوجتى فلا بد أن تليق على شكلى، ووجدت أن ليلي الأنسب"، وعن اختياره صوت مستعار لدور زومبا التى تقدمه الفنانة شيماء سيف قال: "اخترت هذا الصوت لأنه مخزن لدى ذاكرتنا فهو الصوت الآلى فى البنك وفى التليفون، فوجدته هو أقرب للناس وعندما عرضت الفكرة على شيماء سيف لم تتردد لحظة".

وأضافت شيماء سيف، أثناء اللقاء: "عندما قرر هشام أن يجعل صوتى مستعارا وجدت أن معه حق لأن صوتى الحقيقي قريب من الناس"، وأضافت: "ظهرت فى بداية المسلسل صلعاء ولم أكمل المسلسل كذلك لأنى أحرجت ولكنى أحب أن أقول لكل الصلع ربنا يكون فى عونكم".

وأكدت الفنانة ليلي زاهر أنها بمجرد قراءتها لسيناريو المسلسل أعجبت بالشخصية جدا، وكانت التجربة جديدة بالنسبة لها، وأن أصعب شيء في التصوير هو كثرة الضحك، فلم تكن تستطع أن تتمالك نفسها بسبب إفيهات شيماء سيف.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.