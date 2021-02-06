شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تسمية ويزو بهذا الاسم وأوس أوس يروى كواليس علقة تلقاها منها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ويزو إن سبب تسميتها بهذا الاسم "ويزو" يرجع إلى اسم لانشون كانت تضعه فى شنطتها أيام المدرسة، أما أوس أوس فقال إن اسمه الحقيقى محمد أسامة وكان زملاؤه في الغالب ينادونه بـ"أوس أوس" نسبة إلى اسم والده. ​ وأضافت ويزو وأوس أوس، خلال حلولهما ضيفين مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على الحياة، إن أحمد مكى كان يمازحنى بأن في لعبة وتطبيق على الموبايل باسم ويزو. وحول لقب ماما عضلات قالت ويزو: "كنت طويلة وقوية وعريضة ولهذا يطلقون عليا هذا الاسم، وكنت بتخانق كثيرا مع الأولاد فى المدرسة وكنت بضربهم". ومازح أوس أوس أثناء توجيهه مناشدة إلى وزارة الداخلية بالقبض عليها لأن ضربها غبى ومش مفهوم هتضرب بإيه وفين وأصعب علقة خدتها من ويزو وقعت عليا ونطقت الشهادتين كان ذلك بمسرح مصر، ولقيت كيان وقع عليا وكانت بتهزر معايا، مؤكدا كلنا بنعانى من ويزو وكل واحد لازم يضرب فى مسرحية منها والناس بتجرى فى الكواليس خايفين من ويزو.

























وعلى جانب آخر يشارك أوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبد الباقى.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.