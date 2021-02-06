شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يحكى قصة شنب أشرف عبد الباقى: مش كل اللى بتشوفه على السوشيال حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقة كوميدية روى النجم محمد هنيدى، في منشور جديد عبر حسابه على فيس بوك قصة صورته مع النجم أشرف عبد الباقى بإحدى الأعمال الفنية، والتي جاء فيها أنه صام لمدة 7 أيام متواصلة بسبب الشنب، موضحا أن ليس كل ما في السوشيال ميديا حقيقى.

ونشر هنيدى عبر حسابه بموقع فيس بوك صورته مع النجم أشرف عبد الباقى، قائلاً: "أهلا.. عايز أحكي لكم عن الصورة دي، ومش كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة كلها.. أشرف عشان يركب الميكاب المعقد ده والشنب ده احتاج أكتر من 18 ساعة ميكاب، فقرر إنه يفضل بالشنب طول فترة التصوير وهى أسبوع كامل".



محمد هنيدى عبر فيس بوك

وأضاف هنيدى: "ولما جيه ياكل لقى الشعر بيدخل في بقه، فقرر إنه يصوم 7 أيام متواصلة طول فترة التصوير من غير ما يشرب أو ياكل عشان مايبوظش الميكاب على مدار سبع أيام، أشرف ماكنش بياكل ولا بيشرب ولا بيشم كإنه مصاب بالكورونا (بعد الشر يعني).. أما الجلبية اللي أنا لابسها دي فمورهاش أي قصة ولا أى معاناة ولا هي ولا الطربوش".

ويخوض النجم محمد هنيدى فيلم "الإنس والنمس" بطولة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.