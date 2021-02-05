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داليا مبارك تطرح أحدث أغنياتها.. “هذا بلى أبوك ياعقاب”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة داليا مبارك أغنيتها الجديدة بعنوان “هذا بلى أبوك ياعقاب” بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وأغنية “هذا بلى أبوك ياعقاب” من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي سيروس، وقامت داليا مبارك بتسجيلها تحت إشراف خالد ابو منذر.

نفيد بالذكر أن داليا مبارك تنتظر مولودها الثاني، وكانت قد أعلنت عن ذلك من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورًا ظهرت فيها وهي تقف في حديقة وترتدي فستاناً واسعاً وتبرز بطنها من خلال وضع يدها عليه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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