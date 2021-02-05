نجاح جديد يرافق حمزة نمرة في “فاضي شوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحقق النجم المصري حمزة نمرة نجاحًا كبيرًا بأغنية “فاضي شوية” التي طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد بعنوان “مولود سنة 80″.

وتحظى الأغنية بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي بعد أن حصدت أكثر من 40 مليون مشاهدة في 4 أسابيع فقط.

أغنية”فاضي شوية” من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان.

وكان حمزة نمرة، قد طرح من الألبوم أغنيات: “مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، 6 صابحًا، يابا، مش مهم، أحكيلك خوفي، معلش، القصة واللي كان، غنوة ليك من قلبي”.

يذكر أن حمزة نمرة، يستمر في طرح أغنيات ألبومه الجديد بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع، وقد بدأ بهذه الخطة يوم 15 ديسمبر ويستمر فيها حتى 24 فبراير 2021.