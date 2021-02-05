“مانك” استُبعد.. هذه ترشيحات رابطة الممثلين الأميركيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ترشّحت فرق التمثيل في أفلام “ما رينيز بلاك بوتوم” و”دا 5 بلودز”، و”ميناري” و”وان نايت إن ميامي”، و”ذا ترايل أوف شيكاغو 7″، في أهم الفئات لجوائز رابطة الممثلين الأميركيين.

لكن استبعد الفيلم الدرامي “مانك”، من الترشيحات في فئة أفضل فريق تمثيل، برغم ترشح بطل الفيلم جاري أولدمان في فئة أفضل ممثل في فيلم عن تجسيده لشخصية هيرمان جيه. مانكيفيتش، مؤلف سيناريو الفيلم الكلاسيكي “سيتيزن كين”.

تأتي ترشيحات اليوم بعد إعلان ترشيحات جوائز “غولدن غلوب”، الأربعاء حيث تصدّر فيلم “مانك” المنافسة بست تشريحات بينما استبعد فيلم المخرج سبايك لي “دا 5 بلودز”، الذي يدور حول حرب فيتنام.

وستسلّم جوائز رابطة الممثلين، التي تكرّم الممثلين فحسب، يوم الرابع من نيسان (أبريل).

وترشّح الممثل الراحل تشادويك بوزمان مرتين عن دوره الرئيسي في فيلم “ما رينيز بلاك بوتوم”، ودوره المساعد في فيلم “دا 5 بلودز”. وتوفي بوزمان (43 عاماً) متأثراً بمرض السرطان في آب (أغسطس) الماضي.