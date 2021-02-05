أشرف زكي: عزت العلايلي أراد العودة للمسرح بهذا العرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، إنَّ الفنان الراحل عزت العلايلي طلب لقاء وزيرة الثقافة المصرية في أيامه الأخيرة.

وكشف زكي لـ"الخليج 365" عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهما سوياً قائلا: "معروف عن العلايلي إنَّه إنسان مثقف ومهموم بقضايا وطنه، ومشغول دائماً بالمشكلات التي تحاصر الوسط الفني، وعندما التقى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وتحدَّث معها في قضايا كثيرة، أبدى رغبته في العودة إلى المسرح وتقديم مسرحية (أهلاً يا بكوات) التي سبق وقدمها بمشاركة حسين فهمي وحققت نجاحاً كبيراً".



وأضاف: "أصابتني الصدمة فور علمي بخبر الوفاة لاسيما إنّه اتصل بي تليفونياً قبل وفاته 4 مرات، وكان بصحة جيدة ولا يشكو من أي شيء.. رحيله خسارة كبيرة ولكن عزاؤنا الوحيد أن فنه العظيم سيكتب له الخلود، فعندما نتأمل أرشيفه الفني نجده يضم جواهر نادرة مثل (السقا مات، الأرض، عبدالله النديم)".

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، وترك خلفه ميراثاً كبيراً من الفن والإبداع.

حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

كما عمل في بدايته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 أمام فريد الأطرش ولبنى عبدالعزيز.

قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلماً أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري ".

كما تألق على شاشة التلفزيون وقدَّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

حصد العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.







