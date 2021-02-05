ابنة عزت العلايلي تروي لـ"الخليج 365" تفاصيل أيام والدها الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلَّف رحيل الفنان المصري عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، حزناً كبيراً بين محبيه من الجمهور والوسط الفني.

ونفت رجاء ابنة العلايلي ما تردد حول إصابة والدها بأمراض مزمنة في سنواته الأخيرة.



وقالت رجاء لـ"الخليج 365": "والدي كان محباً للرياضة، ولم يعانِ من أي مرض مزمن، لكن في سنواته الأخيرة ارتبكت حالته النفسية بعد رحيل شقيقته، كما راح يتذكر والدتي التي فارقت الحياة منذ 3 سنوات".

وأضافت: "اعتاد والدي الاتصال بي يومياً من أجل الاطمئنان على ظروفي وحالتي الصحية، لكن تأخر عن عادته اليومية صباح الجمعة، وعندما شعرت بالقلق ذهبت إلى زيارته في تمام العاشرة صباحاً، واكتشفت إنه توفي في فراشه".

وبسؤالها عن أقرب أصدقائه، قالت رجاء: "كانت تربطه علاقات طيبة بكل زملائه في الوسط الفني، لكن في أيامه الأخيرة تعلَّق بالفنان الكبير رشوان توفيق وكانا يتبادلان الحديث يومياً".

حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

كما عمل في بدايته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 أمام فريد الأطرش ولبنى عبدالعزيز.

قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلماً أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري ".

كما تألق على شاشة التلفزيون وقدَّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

حصد العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.



