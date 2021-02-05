لبلبة تكشف لـ"الخليج 365" جانبا خفيا في حياة عزت العلايلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلَّف رحيل الفنان المصري عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، حزناً كبيراً بين محبيه من الجمهور والوسط الفني.

وقالت الفنانة المصرية لبلبة إنَّ العلايلي كان يمتلك بجانب الموهبة ذكاء الاختيار، وإنَّ سجله الفني يضم أعمالاً عظيمة من المستحيل أن تسقط من ذاكرة المشاهد.

وكشفت لبلبة في حديث مع ”الخليج 365” عن جانب خفي في شخصية الفنان الراحل قائلة": "لا يعلم الكثير من الناس أن عزت العلايلي كان يخاف من ركوب الطائرة، وفي كل السفريات التي جمعتني معه كان يسعد عندما أجلس إلى جانبه على الطائرة، ويطلب مني تقليد عدد من نجوم الفن حتى يتمكن من كسر حاجز الخوف".

وفضّل أحمد نجل الفنان الراحل أن يقتصر عزاء والده على الجنازة فقط نظراً لانتشار فيروس كورونا.

ونفى أحمد ما تردد عن وفاة والده متأثراً بفيروس كورونا المستجد. وأوضح أن والده توفي في سلام وهدوء كما كان يتمنى دائماً، شاكرا الله عز وجل على هذا.

ووجَّه نجل الفنان الراحل الشكر إلى كل من واساه في وفاة والده وكل من حضر الجنازة، مؤكداً أنه يعزي أيضاً كل الشعب المصري في وفاة والده وليس هو وحده من تلقى العزاء فكل المصريين حزنوا على رحيله.

حصل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في بداية مشواره بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده.

كما عمل في بدايته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 أمام فريد الأطرش ولبنى عبدالعزيز.

قدم للسينما ما يقرب من 130 فيلماً أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري ".

كما تألق على شاشة التلفزيون وقدَّم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

حصد العلايلي عبر مسيرته الفنية العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.











