شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا بيومى فؤاد فى البرومو الأول لفيلم "الشنطة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الشنطة" للفنان بيومى فؤاد البرومو الأول للعمل، وذلك تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث يجهز القائمون على الفيلم لبدء عمليات الدعاية خلال الأيام المقبلة بطرح الأفيشات وكذلك الاعلان الرسمى الرسمي بعد تحديد موعد نهائي لطرح الفيلم في دور العرض.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم "الشنطة" عن سعادته بانتهاء تصوير العمل وقال: لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا أن العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة ومقرر عرضه في والإمارات والسعودية وكافة دول العالم العربي.

فيلم "الشنطة" بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري وتم تصويره ما بين القاهرة ودبى، ووقع الاختيار على المطرب عمر كمال لتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.



بيومى فؤاد من فيلم الشنطة

يذكر أن بطل الفيلم بيومى فؤاد يعرض له في السينما فيلم "شاومينج" الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى، ويصور حالياً مسلسل "عودة الأب الضال" من بطولته مع المخرج أحمد عبد العال، و"النمر" مع محمد إمام وإخراج شيرين عادل، و"بنت السلطان" مع روجينا، و"خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح تايسون.



فيلم الشنطة