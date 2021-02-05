شكرا لقرائتكم خبر عن "جبر القلوب" ديو جديد يجمع حنان ماضى وعبد الله عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة حنان ماضى لتسجيل أغنية جديدة على طريقة الديو مع المطرب عبد الله عاشور، والتي تحمل اسم "جبر القلوب" وهى أغنية تدعو لجبر الخواطر، وتبرز أهميته في حياتنا والتي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة.

أغنية "جبر القلوب" من كلمات عبد الله عاشور وألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم وتوزيع موسيقى محمد شفيق، وهندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف.

يذكر أن الفنانة حنان ماضى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989، وحققت شهرة كبيرة خلال فترة التسعينيات، وكانت بداية تألقها الفنى مع تتر مسلسل "اللقاء الثانى" وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل "المال والبنون" وساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"إحساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.

كما قدمت حنان ماضى عددا من مقدمات المسلسلات الدرامية ومنها الوشاح الأبيض، البحار مندى، حكاوى طرح البحر، قصة الأمس، آسيا، ألف ليلة و ليلة، الوسية، بجانب بعض الاغاني المنفردة التي لاقت نجاحًا كبيرًا مثل "شدي الضفاير، امبارح كان، البنت اللي سهرانة".