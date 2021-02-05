شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام جمال: "فى بيتنا روبوت" كان المفروض 3 قصص وكل حكاية 15 حلقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هشام جمال، خلال حلوله ضيفا هو وأبطال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "مشروع فى بيتنا روبوت كان فى البداية تركيبة مختلفة، فبعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة، وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله".

واستطاع مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تقوم ببطولته الفنانة شيماء سيف والفنان هشام جمال وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر ودلال عبد العزيز، تصدر المشاهدات على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض حلقاته على قناة CBC.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.