شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد العوضي أثناء تصوير "اللي مالوش كبير": 8 غرز.. المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضي عن إصابته خلال تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في السباق الرمضان المقبل 2021، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له، معلقا: "8 غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".



العوضي عبر فيس بوك

وكان الفنان أحمد العوضى كشف أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".



العوضي يتعرض لإصابة

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى مالوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتسنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.