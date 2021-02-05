شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلا يا بكوات" أخر ما كان يشغل عزت العلايلي قبل وفاته.. ولبلبة: كان إنسانا راقيا والان مع تفاصيل الخبر
من جانبها، قالت الفنانة لبلبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الراحل عزت العلايلي كان فنانا رائعا وعظيما، كما أنه كان إنسانا راقيا على قدر كبير من الخلق ولم يتلفظ مطلقا بأى لفظ خارج، وكان دائما يريدها أن تجلس بجانبه، مشيرة إلى أنها كانت يقلد عددا من الشخصيات التى كان يحبها، مؤكدة أن أعماله كانت ذات بصمة، وأخر مرة كانت قد شاهدته فيها كان فى عزاء الكاتب الكبير وحيد حامد، وكان متأثرا بوفاته إلى حد كبير.
من جانب أخر، نعت النجمة الكبيرة يسرا، الفنان القدير الراحل عزت العلايلي الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، مقدمة التعازى لأسرته، معربة عن حزنها الشديد وأنه الفنان الراحل كان بمثابة الأخ والصديق ويجمعهما عشرة عمر.
وكتبت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع تويتر: "أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعا بأعمالك و إبداعك وإنسانيتك اللي ملهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعا الصبر و السلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعا".