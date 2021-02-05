"أهلا يا بكوات" أخر ما كان يشغل عزت العلايلي قبل وفاته.. ولبلبة: كان إنسانا راقيا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن والده الراحل الفنان عزت العلايلي كان يمارس حياته قبل وفاته بشكل طبيعى وهذا أمر عظيم فعاش مسالما ورحل مسالما وفى هدوء ووفاته جاء مفاجئًا لنا جميعا، مشيرا إلى أن ما كان يشغله قبيل وفاته إعادة عرض مسرحية "أهلا يا بكوات"، بالإضافة إلى اهتمامه بالمشاركة في عدد من الأعمال، مضيفا أنه كان سعيدا للغاية بالتكريم الذى حصل عليه مؤخرا من مهرجان القاهرة السينمائى.

من جانبها، قالت الفنانة لبلبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الراحل عزت العلايلي كان فنانا رائعا وعظيما، كما أنه كان إنسانا راقيا على قدر كبير من الخلق ولم يتلفظ مطلقا بأى لفظ خارج، وكان دائما يريدها أن تجلس بجانبه، مشيرة إلى أنها كانت يقلد عددا من الشخصيات التى كان يحبها، مؤكدة أن أعماله كانت ذات بصمة، وأخر مرة كانت قد شاهدته فيها كان فى عزاء الكاتب الكبير وحيد حامد، وكان متأثرا بوفاته إلى حد كبير.

من جانب أخر، نعت النجمة الكبيرة يسرا، الفنان القدير الراحل عزت العلايلي الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، مقدمة التعازى لأسرته، معربة عن حزنها الشديد وأنه الفنان الراحل كان بمثابة الأخ والصديق ويجمعهما عشرة عمر.