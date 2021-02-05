شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاولات لتجسيد الروبوت فى الدراما والسينما قبل "فى بيتنا روبوت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "في بيتنا روبوت" منذ بداية عرضه تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، كما أنه استطاع أن يتصدر تريند موقع يوتيوب بعد طرحه بيومين فقط، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى عن الفنان هشام جمال الذى يجسد دور مخترع روبوت، يخترع روبوت على هيئة فتاة تدعى "زومبا" وروبوت أخر يدعى "لذيذ" ويجمعهم مواقف طريفة، ورغم نجاح المسلسل فلم تكن هذه أول تجارب الدراما المصرية في تجسيد الروبوت فقد سبقها 3 محاولات هم:

"المليونير المزيف"

كان أول تجسيد للروبوت خلال فيلم المليونير المزيف، والذى أدى فيه الفنان حسن مصطفى دور الروبوت ماك ماك الذى اخترعه المهندس حمدى الشيال - فؤاد المهندس - ليقوم بكل أعمال المنزل بدلا من زوجته زهرة المنشغلة دائما بقضاء وقتها في النادى وأستعراض ملابسها، الفيلم من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولى، تأليف عبد المنعم مدبولى، إخراج حسن الصيفى.

"جدو عبده زارع أرضه"

أحد أشهر فوازير الثمانينيات التي تدور أحداث حلقاتها حول نبات يتم زرعه ومن خلال عرض بعض المعلومات عنه يجب أن يتعرف عليه الجمهور ويحل الفزورة، وظهر في إحدى حلقات الفوازير روبوت استعانت به سنابل -نسرين- بدلا من ريحان الجناينى -أحمد راتب- الذي يقتف أزهار وورود الحديقة ليقوم الروبوت بأعماله، ومع توالى الأحداث يطلقون على الروبوت اسم العمدة الآلى بعد أن يحصل على عمودية قرية أبو شادوف، وفى النهاية يكتشفوا أن ريحان هو من يقوم بالتخفى في البدلة الإحتياطى للروبوت ليعلم عمدة قرية أبو شادوف الظالم أن يحترم الناس ويكف عن ظلمه، الفوازير من تأليف مصطفى الشندويلى، إخراج محمد رجائى.

"النهاية"

من أكثر الأعمال التي جسدت دور الروبوت بشكل تقنى عالى، حيث ظهر خلال أحداث المسلسل التي تدور في عام 2120 أكثر من روبوت وهو زمن محرم فيه صنع الروبوتات، وتمحورت الأحداث حول روبوت يشبه تماما مهندس يدعى زين والذى يحاول البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، إلى أن تنتهى الأحداث بكوارث بعد حرب نشبت بين الروبوتات والبشر، المسلسل بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعى وأحمد وفيق، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى.

"موسى"

يظهر في الفيلم روبوت يخترعه طالب في كلية الهندسة تعرض لأزمات نفسية في مراحل مختلفة، ليساعده في الانتقام وفى أمور شخصية، ثم تتعقد الأمور بعد أن يخرج الروبوت عن السيطرة، ويعتبر هذا أول فيلم عربى يشهد وجود بطل على هيئة روبوت، ومن المرتقب طرح الفيلم قريبا، من بطولة كريم محمود عبد العزيز و إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، تاليف وإخراج بيتر ميمى.