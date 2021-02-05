شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتى واحدة اليجانت".. نيللى كريم ترقص على أشهر أغانى تيك توك "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم، عبر حسابها بموقع إنستجرام، في فيديو جديد مع صديقها خالد حيث رقصت على أغنية "إنتى واحدة اليجانت"، وعلقت قائلة: "أحاول إنشاء تيك توك مع شريكي في الجريمة خالد وليلى"، والذى لاقى استحسانا كبيرا من جمهورها.

وتحرص الفنانة نيللي كريم على مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا بأحدث جلسات التصوير التى تخضع لها بين الحين والآخر، حيث اعتادت على التفاعل مع معجبيها على السوشيال ميديا بنشر صورها أو مشاركتهم آرائها المختلفة.

وتخطف الفنانة نيللي كريم الأضواء على السوشيال ميديا بين الحين والآخر، حيث تتألق في إطلالاتها المبهجة وتجذب انتباه الجمهور إليها، مرتدية أزياء أنيقة مع بعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها.

وشاركت نيللي كريم صورا لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على إنستجرام، تميزت أغلبها باللون الأبيض، حيث ظهرت وهي تلتقط لنفسها صورا سليفى فى إطلالتها البيضاء، كما ظهرت في إطلالة أخرى سوداء وأخرى بفستان أبيض أنيق.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، حيث تجسد دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.