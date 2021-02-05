شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تسأل جمهورها عن صاحب أغنية "الفرس".. والجمهور: حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الفنانة القديرة نبيلة عبيد على التفاعل مع جمهورها ومشاركتهم صورها ومقاطع الفيديو التي توثق مواقفها وأنشطها الحياتية إلى جانب استعادة ذكرياتها فى الأعمال الفنية، التى شاركت فيها طيلة السنوات الماضية.

وتفاعل الكثيرون من متابعيها مؤخرا على مقطع فيديو نشرته النجمة نبيلة عبيد، أثار جدلا على صفحتها الشخصية على إنستجرام لعدم تمييزها لصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

النجمة نبيلة عبيد شاركت جمهورها على إنستجرام مقطع فيديو تضمن لقطات تذكارية لها على أنغام أغنية "الفرس" للفنان حسين الجسمي، معلقة: "الأغنية حلوة.. بس معرفتش مين بيغنيها.. مين يعرف مساء الفل يا حلوين".

وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهورها، حيث وضح معجبوها أن الصور للمطرب حسين الجسمي، فيما قال آخر: "ومين ميعرفش حسين الجسمى.. الأغنية لايقة عليكي".

يأتى ذلك بعد أيام من احتفال الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها، حيث شاركت النجمة نبيلة عبيد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، والتي ظهرت من خلاله وهى ترقص على ألحان أغنية "انزل يا جميل على الساحة".



نبيلة عبيد عبر إنستجرام

ووجهت النجمة نبيلة عبيد رسالة لجمهورها، وكتبت فى تعليقها على الفيديو، الذى حظى على تفاعل كبير من متابعيها: "مساء الورد على عينيكم، أسعدتوني أوووى برقة مشاعركم، ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع".



الفنانة نبيله عبيد



النجمة نبيله عبيد