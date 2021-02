وفاة الممثل العالمي كريستوفر بلامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

توفي الفنان الكندي كريستوفر بلامر، بطل الفيلم الكلاسيكي الغنائي الشهير "صوت الموسيقى"، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 91 عاما.

ورحل كريستوفر بلامر عن عالمنا بسلام في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية، وكانت زوجته الممثلة البريطانية إيلين تايلور، إلى جانبه.

ولد كريستوفر بلامر في تورنتو في كندا في 13 ديسمبر عام 1929 لعائلة عريقة في مجال سكة الحديد، وكان هو الحفيد الأكبر للسير جون أبوت ثالث رئيس وزراء لكندا.

وفي عمر 82 عاما، حاز بلامر على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Beginners" عام 2010، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي "The Last Station" إنتاج عام 2010 و"All the Money in the World" في عام 2018.

كريستوفر بلامر أكبر الممثلين عمرا في الفوز بجائزة أوسكار، ومن أشهر أدواره في فيلم "The Insider" عام 1999، وفيلمي "Knives Out" و"The Man Who Would Be King".