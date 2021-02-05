"السلام أمانة لأبويا وقوله إنه وحشني أوي".. محمد محمود عبد العزيز ينعي عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

ونشر محمد، صورا تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "تشرفت بالتعامل مع حضرتك عن قرب ومعرفة حضرتك بشكل شخصي، وتشرفت أنه في يوم من الأيام دار بيننا أحاديث كثيرة عن الحياة واشتغلنا مع بعض، وسعدت باكتسابي خبرات حياتية وعملية من حضرتك بشكل مباشر، واستفدت من نصائح حضرتك كتير جداً على المستوى الإنساني والديني والعملي".

وأضاف: "السلام أمانة لأبويا وصديق حضرتك وحبيبك كما كنت تقول، قوله إنه وحشني أوي وحضرتك كمان هتوحشني أوي.. إلى اللقاء يا أحباب يا واجعين قلبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ عزت العلايلي في ذمة الله.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ عزت العلايلي ولكل من رحلوا عنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

عزت العلايلي بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدّم العلايلي، الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.