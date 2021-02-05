"خسرنا فنانًا عظيمًا".. هاني رمزي ينعى عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان القدير عزت العلايلي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وكتب رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك يا أستاذ عزت.. خسرنا فنانًا عظيمًا وإنسانًا أعظم".

وانتهت عصر اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي، ورافق الجثمان نجله محمود لدفنه إلى مأواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وتلقت أسرة عزت العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه، واكتفت بذلك وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان الكبير؛ وذلك نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والمشاهير منهم: "وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، خالد النبوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، أيمن عزب، بوسي شلبي، لبلبة، خالد عبدالجليل، ورشوان توفيق"، وغيرهم.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تليفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، الهامة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.