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"سنلاحق مطلقي الشائعات".. المتحدة تنفي شراءها أي حصص في شركات خدمات طبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما تردد عن أنها بصدد أو انتهت من شراء حصة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان اليوم، أنه "وردت للشركة أسئلة عن أخبار متناثرة أنها بصدد أو انتهت من شراء حصة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، وعليه وجب التأكيد أن الشركة لا علاقة لها بهذه الأخبار وتنفيها جملة وتفصيلا وستلاحق مطلقي مثل تلك الشائعات".

وأكد صالح أن "مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي يؤكد أنه ليس له أي علاقة بمثل تلك الشائعات، ويشكر من سأل مباشرة للوقوف على الحقيقة".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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