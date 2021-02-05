شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة فى تونس فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى دورته السادسة، وجاءت جوائز المهرجان كالتالي

- جائزة أفضل روائي قصير فيلم: مداد اخير للمخرج يزيد القادري - المغرب

- جائزة أفضل مخرج لفيلم روائي قصير: Thinline للمخرج فوزي جمل - تونس

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الروائية القصيرة: " Kayla " للمخرج John Dower - انجلترا

- جائزة خاصة اسندتها لجنة التحكيم لقوس قزح إخراج محمود الشيخ-البحرين

- أفضل فيلم وثائقى: " Objectif Hirak " إخراج رضا منسل - الجزائر

انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس الثلاثاء الماضي، وعرض المهرجان الفيلم القصير "الموجيرة والري" للمخرج التونسي أنيس عبسي المشارك بالمهرجان خارج المسابقة في ليلة الافتتاح.

وتدور أحداث فيلم الافتتاح عن ليلى، الفتاة التي تبلغ من العمر 11 عاماً وتعيش في فرنسا، حيث عادت مع عائلتها لقضاء العطلة الصيفية في تونس كما هو الحال في كل عام.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريتانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.