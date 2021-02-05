شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل ينضم لمسلسل"شقة 6" أمام روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان هانى عادل لأبطال مسلسل "شقة 6" مع النجمة روبى، والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ 15 حلقة ويتكون من جزأين، والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ هانى عادل تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" روبى، شريف سلامة، وأحمد بدير، هانى عادل، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة روبي من تسجيل عدد من أغانيها ضمن ألبومها الجديد، والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، وتتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.