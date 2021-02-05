شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رجب بملابس خليجية مع ابنه يوسف بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد رجب بملابس خليجية بصحبة ابنه يوسف أثناء تواجده داخل المملكة العربية السعودية منذ أسبوعين لأداء مناسك العمرة، ومن أجل رؤية نجله الوحيد يوسف والمقيم هناك مع والدته.

كان الفنان محمد رجب، قد شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو له أثناء قضاء بعض الأوقات العائلية مع ابنه يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يظهران من خلاله وهما يقودان السيارات الكهربائية ليتنافسا داخل الحلبة، لينتهي السباق بفوز نجله والتربع على المركز الأول فى المنافسة وحصد الجائزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "ضربة معلم" والتى تدور أحداثه حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضربة معلم" بطولة كل من محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.