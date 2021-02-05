جيجي حديد تتحدث للمرة الأولى عن ولادتها التي استغرقت 14 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد ما يقرب من 5 أشهر من ولادة ابنتها الأولى “خاي”، تحدثت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، جيجي حديد عن تجربة ولادتها التي استغرقت 14 ساعة.

قالت حديد البالغة من العمر 25 عاماً خلال مقابلة مع مجلة “فوغ” إنها خضعت لولادة طبيعية منزلية في مزرعة العائلة في بنسلفانيا في سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أنها لم تدرك أنها ولدت حتى أمسك صديقها زين مالك الطفلة بعد 14 ساعة من المخاض.

وتحدثت العارضة الشهيرة عن كم التعب والإنهاك الذي تعرضت له خلال الولادة، قائلةً:”لقد كنت منهكة جداً، وبعد أن أمسك مالك بالطفلة، كان الأمر لطيفاً للغاية”.

وأضافت أنها كانت قررت ولادة ابنتها الأولى في مستشفى في مدينة نيويورك، إلا أن قيود جائحة فيروس “كورونا” المستجد غيرت خططها، حيث كان من غير المسموح تواجد أفراد الأسرة مثل والدتها وشقيقتها في الغرفة.

وأوضحت أن قرار الولادة الطبيعية المنزلية جاء بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي “The Business of Being Born” لعام 2008، الذي يتحدث عن التجربة المعاصرة للولادة في الولايات المتحدة ومقارنة طرق الولادة المختلفة، بما في ذلك القابلات والولادات الطبيعية والولادات القيصرية، وقالت جيجي: “نظرت لمالك وقررنا أن هذا سيكون مناسباً”.

وتحدثت جيجي سابقاً عن معاناتها بعد الولادة، حيث نشرت لقطات تكشف عن الإرهاق الظاهر على وجهها مع تعليق: “للأمهات الجدد، إذا قمتن بغسل وجوهكن اليوم، سأكون فخورة بكن”.