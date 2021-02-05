احتفال خاص بعيد ميلاد نادين نجيم.. والحجر المنزلي يفرض قواعده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم؛ بعيد ميلادها الـ37 قبل موعده بيومين، حيث نشرت صوراً من الحفل الخاص بيّنت خلالها أن صديقاتها هن من فاجأنها بهذا الاحتفال بسبب رفضها كسر الحجر الصحي الذي تقيمه داخل منزلها للحفاظ على نفسها وأولادها من الإصابة بفيروس كورونا.

وفرض الحجر المنزلي قواعده على الاحتفال بعيد ميلاد “نادين” إذ إنه لم يحضر سوى فردين فقط، وسط تفاعل كبير من الجماهير وأيضاً نجوم الوطن العربي مع احتفال نادين المتواضع بيوم ميلادها.

ونشرت نادين مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، وأرفقت معها تعليقاً قائلة: “إنه عيد ميلادي.. وعيد ميلادي أقضيه وأنا في الحجر الصحي مع أطفالي.. شكراً لكِ ناتو على مفاجأتي قبل عيد ميلادي”، حيث إنه يوم ميلاد نادين يوافق 7 فبراير.

وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع منشور نادين وسط أمنيات لها بالعمر المديد الحافل بالسعادة والنجاح، وكان أبرزهم الفنانة منى زكي وبلقيس فتحي ورضوى الشربيني وصفاء سلطان ومريم الأبيض وفيكتور كيروز وغيرهم.

وعبرت نادين نجيم في وقت سابق عن معاناتها مع طفليها “هيفن وجيوفاني” بسبب دروس التعليم عن بعد التي فرضها فيروس كورونا، وهو ما كان غير مناسب لعمر أطفالها ما جعلها تعبر عن استيائها من التعليم الافتراضي بسبب معاناتها اليومية منه.