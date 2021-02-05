أحمد حلمي يتلقى هدية من ميسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يحظى الفنان المصري أحمد حلمي، بمحبة كبيرة بين جمهوره الذي يحفظ “إفيهاته” الكوميدية في أفلامه عن ظهر قلب، وفي بادرة مميزة من أحد جماهيره استطاع أن يكون وسيطاً له ويمنحه هدية موقعة من نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكانت تلك الهدية عبارة عن تيشيرت خاص بنادي برشلونة، أوصله لأحمد حلمي صديقه المخرج مينا فايز، مؤكداً أنه حصل على ذلك التوقيع خصيصاً للفنان المصري.

ووثقّ أحمد حلمي، لحظة تلقيه الهدية من خلال حسابه على موقع انستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بصديقه مينا فايز، وأخرى وثقت الهدية التي تلقاها وعبر من خلالها عن سعادته.

وعلق أحمد حلمي على الصور قائلاً: “اتشرفت بمقابلة مينا فايز صديقي المخرج المصري اللي جابلي احلى هديه وهي تيشيرت ميسي الموقعة من ميسي ذات نفسه، شكراً يا مينا وشكراً طبعاً يا ميسي”.

وتفاعل عدد كبير من جمهور أحمد حلمي، مع منشوره مؤكدين أنه يستحق الأكثر من ذلك، وسط ثناء وإشادة بأعماله المتميزة التي قدمها لجمهوره عبر مشواره الفني الحافل.