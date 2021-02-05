ليليا الأطرش تحدّد تاريخ “زفافها”.. ولكن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش خبراً مفاجئاً في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، إذ استخدمت خاصية القصص المصورة “ستوري” لتعلن أنها وقعت في الغرام وقررت الزواج.

واختارت صورة لخاتمي خطوبة وكتبت: “تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي”.

وأعلنت الأطرش عن تاريخ الزفاف لينتبه الجمهور الى أنّها اختارت رقم 29 كموعد للحفل، وكما هو معلوم فإنّ شباط شهر كبيس ومكوّن من 28 يوماً فقط، وهذه السنة ليست كبيسة حتى يصادف فيها يوم 29 أصلاً.

وبذلك استخدمت الأطرش الطرافة لتلفت نظر الجمهور في “كذبة بيضاء”، وكانت قد أعلنت أخيراً عن إصابتها بفيروس كورونا بعدما شعرت أنها لم تعد تستطع الإحساس بطعم مشروب المتّة.

يذكر أن آخر أعمال الأطرش كان مسلسل “حرملك” حيث شاركت في موسمه الأول، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الكوميدية في ثاني مواسم مسلسل “ببساطة”.