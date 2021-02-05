ما حقيقة شجار هاندا أرتشيل وكرم بورسين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت صحيفة “حرييت” التركية خبراً عاجلاً عن توقف تصوير “انت أطرق بابي” موّقتاً، بسبب حصول شجار بين بطلي العمل هاندا ارتشيل وكرم بورسين. ولم يعرف سبب الخلاف، ولكن الشركة المنتجة للعمل بررت للعاملين في المسلسل، بأنّ هاندا ارتشيل طالبت بعطلة لعدة أيام، بسبب ازدياد ألم عنقها، الذي تعاني منه منذ فترة.

وأثار الخبر كثيراً من الاستهجان وخصوصاً أنّ هاندا وكرم تجمعهما علاقة قوية، ودائماً ينشران كثيراً من مقاطع الفيديو من كواليس العمل، تظهر الانسجام والود بينهما، وتصدّر هاشتاغ (HanKer) الذي يرمز إلى الحروف الأولى من أسمي هاندا وكرم الترند في تركيا والدول العربية، ومن بينها لبنان حيث جاء في المرتبة الرابعة.

كرم بورسين وبعد انتشار الخبر، نفاه في حسابه في “تويتر”، حيث قال: “أخبار هراء”.