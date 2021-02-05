بطل فيلم “بلاك بانثر” يحقق رقمًا قياسيًا بعد وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقّق الممثل الراحل تشادويك بوسمان بطل فيلم “بلاك بانثر” رقماً قياسياً يوم الخميس ليصبح أول ممثل يحصل على أربعة ترشيحات لجائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) في عام واحد، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وذلك بعد حصوله على ترشيحات لأفضل ممثل في فيلم “Ma Rainey’s Black Bottom”، وأفضل ممثل مساعد في “Da 5 Bloods” وترشيح لفئة الفرق المتميزة عن كلا الفيلمين.

بالإضافة إلى ترشيحات لجائزة نقابة ممثلي الشاشة، حصل أيضاً على أول ترشيح لجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل في فيلم “Ma Rainey’s Black Bottom”.

وتوفي بطل فيلم “بلاك بانثر” في آب (أغسطس) عن 43 عاماً بعد صراع استمر أربع سنوات مع سرطان القولون بينما كان فيلم “Ma Rainey’s Black Bottom” في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وصدم خبر وفاته مجبيه وفرق العمل في أفلامه لأنّه اختار مواصلة التمثيل في كلا الفيلمين أثناء خضوعه للعلاج الكيميائي سرياً. لم يخبر بوسمان أحداً خارج عائلته عن مرضه، فقد كان جندياً حقيقياً وعمل حتى أنفاسه الأخيرة.

وأعلن ممثلوه عن وفاته عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق البيان رقماً قياسياً آخر بعد وفاته، حيث لا يزال المنشور الأكثر إعجاباً في تاريخ المواقع حاصداً 7.5 ملايين إعجاب.