وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

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أعلن الفنان وطبيب الأسنان محمود العلايلي وفاة والده الفنان عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وُلد عزت العلايلي في سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية بالقاهرة. وحصل عام 1960 على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

قطع العلايلي مشوارا فنيا امتد نحو ستين عاما بدأه بدور صغير في فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962 وختمه بفيلم "تراب الماس" عام 2018.

وترك العلايلي إرثا فنيا ضخما ومتنوعا على المسرح وفي السينما والتلفزيون، ونال العديد من الجوائز.

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وقع اختيار المخرج العالمي يوسف شاهين على العلايلي لبطولة أفلام "الاختيار"، و"الأرض"، و"اسكندرية ليه".

جسّد العلايلي بطولة العديد من الأعمال الأدبية، منها "الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي، و"السقا مات" ليوسف السباعي، و"العنكبوت" للأديب الطبيب مصطفى محمود، و"التوت والنبوت" المأخوذ عن رواية الحرافيش لأديب نوبل نجيب محفوظ الذي قدم له العلايلي أيضا "أهل القمة".