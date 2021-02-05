شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمينة خليل فى دار القضاء العالى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور، اليوم، الفنانة أمينة خليل مشاهدها الخارجية من مسلسلها الرمضانى المقبل "خلى بالك من زيزى"، بدار القضاء العالى داخل ديكور المحكمة، والمقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد ممدوح، حيثت تعانى أمينة خليل طوال الأحداث من المشاكل الزوجية وتطلب الطلاق من زوجها وتدخل فى العديد من الصراعات.

"خلى بالك من زيزى"، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.