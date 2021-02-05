شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يحيى ذكرى ميلاد والده بصورة نادرة مع سمية الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد الفيشاوي ذكرى ميلاد والده النجم الراحل فارق الفيشاوى، الذى ولد في 5 فبراير 1952، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة نادرة لوالده فاروق الفيشاوي بصحبة زوجته سمية الألفي.

ووجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلى والده الراحل، قائلا :"وحشتني أوي يا طيب يا محترم يا ألذ واحد عرفته.. إلى أن نلتقي إن شاء الله"، فيما لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيه على السوشيال ميديا.

ويحل اليوم الجمعة عيد ميلاد النجم الراحل فارق الفيشاوى، الذى ولد في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وسط أسرة ثرية، ويحتل الترتيب الأخير بين أشقائه الخمسة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده عن الدنيا عام 1963 كان عمره وقتها 12 عاما.



أحمد الفيشاوي عبر تويتر

دخل فارق الفيشاوى عالم الفن بالصدفه وعرف ب "الحاوي" داخل الوسط، وعندما شاهده المخرج الكبير محمد فاضل في أحد عروض المعهد، وأعجب بأدائه وحضوره رشحه للمشاركة في عدد من المسلسلات كان أولها مسلسل "أرض النفاق" 1975.

بدأ يشارك الفيشاوى فى العديد من الأعمال الدرامية وكانت نقلته المهمة من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" 1980 مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وآثار الحكيم، ليحقق المسلسل نجاحا كبيرا وبات فاروق الفيشاوي معروفا وجاذبا لشركات الإنتاج.