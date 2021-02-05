شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى الفنان عزت العلايلى: ستظل فى قلوبنا وعقولنا بأعمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة يسرا، الفنان القدير الراحل عزت العلايلى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، مقدمة التعازى لأسرته، معربة عن حزنها الشديد وأنه الفنان الراحل كان بمثابة الأخ والصديق ويجمعهما عشرة عمر.

وكتبت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع تويتر:" أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون..ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعا بأعمالك و إبداعك وإنسانيتك اللي ملهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعا الصبر و السلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعا".



يسرا

ورحل الفنان الكبير عزت العلايلي، عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً، تاركاً مشواراً فنياً حافلاً بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عاماً منذ بدء عمله بالتمثيل.

وشيع جثمان الفنان الراحل، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، ودفن الجثمان فى مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث رافق الجثمان نجله محمود، وكان عدد من الفنانين قد حضروا لصلاة الجنازة وتوديعه ومنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، خالد النبوى، إلهام شاهين، أشرف زكى، أيمن عزب، بوسى شلبى، لبلبة، خالد عبد الجليل وعدد من اقاربه.