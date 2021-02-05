شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى عن أحفاده: "بتفشخر بيهم وإحساس إنى جد بيرجعنى طفل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا صباح اليوم النجم الكبير عزت العلايلى عن عمر ناهز الـ86 عاماً، وخلال لقاء سابق مع "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، تحدث عن أحفاده من محمود وباهى وقال: "دول أحلى حاجة في الدينا مريم ابنة محمود محققة سياسية، وعادل ابن هابى هو الدنيا كلها ويعمل مهندس وبتفشخر وبفرح بيهم وإحساس إنى جد إحساس عظيم برجع بيبى من جديد".

واستكمل عزت العلايلى حديثه عن زوجته وقال: "زوجتى الله يرحمها هى صاحبة فضل كبير جدا فى تربية الأولاد، وأنا مجيش فيها حاجة أبدا، وأنا مكنتش متخيل أنها هتروح وتسيبنى، ساعات أدوخ كده، ما أنا لوحدى فى البيت كله ومفيش حد معايا، ساعات أسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، ربنا يرحمها، أعطتنى كتير جدا جدا، ومقدرش أوفيها حقها".

وأكد العلايلى "أنا والله فعلا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها، هي اللي كانت متحكمة في كل حاجة".

الراحل عزت العلايلى من نجوم السينما والدراما والمسرح تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.

يذكر أن محمود العلايلى نجل الفنان الكبير الراحل عزت العلايلى، كشف لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان جنازة والده قائلا "ستقام الجنازة من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".